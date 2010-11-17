Балога хоче пустити туристів у чорнобильську зону

Міністр із питань надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА позитивно ставиться до ідеї туризму в чорнобильській зоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Я ставлюся до туризму (у чорнобильській зоні – УНІАН) дуже позитивно. Я вважаю, що все, що приносить користь для українського суспільства, повинно робитися. Є попит – потрібно людей пускати. Хай дивляться», - сказав В.БАЛОГА.

На його думку, організовувати туризм у чорнобильській зоні повинні комерційні фірми.