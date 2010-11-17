Балога хоче пустити туристів у чорнобильську зону
11:36, 17 листопада 2010Культура
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"Хай дивляться..."
Міністр із питань надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА позитивно ставиться до ідеї туризму в чорнобильській зоні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.
«Я ставлюся до туризму (у чорнобильській зоні – УНІАН) дуже позитивно. Я вважаю, що все, що приносить користь для українського суспільства, повинно робитися. Є попит – потрібно людей пускати. Хай дивляться», - сказав В.БАЛОГА.
На його думку, організовувати туризм у чорнобильській зоні повинні комерційні фірми.
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