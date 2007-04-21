Роздані нагороди фестивалю документального кіно ”Контакт”

У п’ятницю, 20 квітня завершився третій міжнародний фестиваль документального кіно "Контакт". Названо призерів і роздано нагороди.

25 країн-учасниць, 80 картин, з них чверть - українські, й три іноземні фільми про Україну. Такий послужний список третього фестивалю документального кіно "Контакт".

Мабуть, найрезонанснішою була позаконкурсна програма фестивалю, зокрема, іноземні фільми про Україну.

Про героїв франко-італійської стрічки "Сім моряків з "Одеси" говорив, писав, напевно, весь світ. Картина знімалася декілька років, і лише тепер її привезли до Києва.

Володимир Лобанов був капітаном пасажирського лайнера "Одеса", якого в 1995-тому в неапольскому порту заарештували за борги Чорноморського пароплавства.

Тут корабель простояв довгих п`ять років. За цей час троє членів екіпажу померли.

Тоді моряки залишили судно й повернулися додому, але вони вирішили зберегти й теплохід, і його майно для своєї країни. Правда, виявилось, що їй він якраз і не потрібний.

Спочатку моряки не пускали на борт пресу й кіношників. Усі сподівалися, що ця історія скоро закінчиться, і не хотіли дискредитувати рідне пароплавство. Знімальна група фільму спочатку здалека, а потім поблизу, протягом чотирьох років спостерігала за екіпажем.

У 2002-му лайнер "Одеса" повернувся в рідний порт. І, був проданий до Прибалтики за 4 мільйони доларів. Чорноморське пароплавство так і не виплатило гроші українським морякам і сім`ям загиблих. Капітан, бухгалтер і матрос до цих пір чекають рішення суду в Неаполі. Так, що історія про "сім моряків з "Одеси" ще не закінчена. А фільм з однойменною назвою вже побачили у Франції, Італії, Японії. Чи буде показана картина на українському телебаченні, поки невідомо. Як і те, чим закінчиться ця "некіношна" історія. І моряки, і автори стрічки, що встигли за роки зйомок стати друзями, сподіваються, що у фільму все-таки буде хеппі-енд.

За матеріалами Подробиць