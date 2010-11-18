У "Софіївці" вандали розбили скульптуру Венери-купальниці

На території Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України вандали розбили статую Венери-купальниці.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України Іван КОСЕНКО, за останні два тижні в парку було розбито статую Венери-купальниці, викрадено 11 решіток зливової каналізації, кілька десятків рослин рідкісних видів. Цьогоріч було викрадено 60 секцій металевого паркану огорожі парку з боку Нової Умані. Крім того, було пограбовано магазин "Флора "Софіївки" та викрадено рослин на суму 8 тис. грн. Керівництво дендропарку "Софіївка" звернулося з цього приводу до правоохоронців.