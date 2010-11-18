У "Софіївці" вандали розбили скульптуру Венери-купальниці
15:47, 18 листопада 2010Культура
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Вандали розгулялись не на жарт
На території Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України вандали розбили статую Венери-купальниці.
Як повідомив кореспонденту УНІАН директор Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України Іван КОСЕНКО, за останні два тижні в парку було розбито статую Венери-купальниці, викрадено 11 решіток зливової каналізації, кілька десятків рослин рідкісних видів. Цьогоріч було викрадено 60 секцій металевого паркану огорожі парку з боку Нової Умані. Крім того, було пограбовано магазин "Флора "Софіївки" та викрадено рослин на суму 8 тис. грн. Керівництво дендропарку "Софіївка" звернулося з цього приводу до правоохоронців.
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