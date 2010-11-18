«Парк Київська Русь» презентували у Москві

У Москві в будівлі Ради Федерації Російської Федерації з 15 по 22 листопада відбувається презентація Центру історії та культури в Україні - «Парк Київська Русь».

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Парка Київська Русь», добродійна організація «Слов`янський фонд» представила москвичам макет Дитинця Києва V-XIII століть з будівлями, які планується спорудити в «Парку»: палацом князя Володимира, Десятинною церквою, ротондою, гридницею, Янчиним монастирем тощо.

З проектом росіян познайомив його автор – президент БО «Слов`янський фонд» Володимир ЯНЧЕНКО.

«Київський Дитинець – спільна цінність для всіх східнослов`янських держав. Ми вирішили познайомити з проектом представників політичної, наукової, культурної еліти Москви. Впевнений, «Парк Київська Русь» зацікавить росіян як майданчик для культурного діалогу. Також проект є унікальним туристичним об`єктом, що не має аналогів», - зазначив В.ЯНЧЕНКО.

Виставку «Парк Київська Русь» в Москві відкрив перший заступник Голови Ради Федерації Олександр ТОРШИН. Він назвав «Парк Київська Русь» «грандіозним проектом, що має велику значущість для розвитку дружніх відносин між Україною і Росією», оскільки «Стародавній Київ був, є і буде витоком східнослов`янської цивілізації й культурним феноменом».

А науковий консультант проекту - професор, доктор історичних наук, автор досліджень і книг на історичну тематику Анатолій КИРПИЧНИКОВ зазначив, що подібний проект реалізовується вперше, і для слов`янських народів «Парк Київська Русь» - символ культурного відродження. Його підтримав і головний архітектор Москви, академік Олександр ВЕКСЛЕР.

Паралельно з виставкою «Парк Київська Русь» в Раді Федерації РФ відкрилася і експозиція «Рятувальна археологія Москви», яка представила унікальні експонати історії російської столиці. Експерти відзначили, що ці дві виставки послужать обміну досвідом у питаннях збереження культурної спадщини.

«Налагоджуючи діалог у культурній сфері, ми даємо поштовх для зміцнення взаємин в економіці та інших галузях співпраці між Києвом і Москвою. У наших планах організувати подібну виставку в Мінську, щоб заручитися підтримкою ще одного найближчого сусіда – Білорусі», - сказав В.ЯНЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Центр культури та історії «Парк Київська Русь» створюється в селі Копачів Обухівського району Київської області в 34 км від Києва. Метою проекту є відтворення Дитинця Києва V-XIII століть у масштабі 1:1 з максимальною історичною достовірністю і атмосферою Київської Русі. Загальна площа Парку – 50 га. Територія Дитинця – 10 га.

Експерти називають «Парк Київська Русь» культурною столицею східнослов`янської цивілізації. Творці ж прогнозують, що після закінчення будівництва «Парк» стане туристичної Меккою України, і прийматиме до 3 млн. відвідувачів на рік зі всього світу.