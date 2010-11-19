У Києві відбудеться концерт Тото Кутуньо

У Національному палаці «Україна» відбудеться концерт одного з найвідоміших італійських співаків Тото Кутуньо. Разом із Анналізою Мінетті виконавець заспіває спільні хіти «Gli More» і «Серенаду». Спеціальнем гостем концерту також стане співак Джакомо Челентано. Він виконає пісні зі свого репертуару, а також відомі композиції свого батька.

«Я заспіваю сім-вісім пісень з мого репертуару. Також найвідоміші пісні з репертуару батька. Буде і дует з Тото Кутуньо, але що саме ми співатимемо - це сюрприз українським шанувальникам», - розказав Джакомо Челентано.

За словами Джакомо, італійські ЗМІ часто порівнюють його з батьком: «Звичайно, на початку моєї кар’єри мене порівнювали з батьком, але це частина гри, і я її прийняв. А час все покаже і розставить на свої місця».

Творчість батька Джакомо оцінює тільки з позитивної сторони і з впевненістю заявляє – в житті знаменитий Адріано Челентано такий же веселий і хороший чоловік: «Я гадаю, в мого батька була прекрасна кар`єра не лише в музиці, а й у кіно. Більшість фільмів з його участю несуть добро і радість, позитивні емоції. Це дуже добре вплинуло на мене та інших людей».

В останньому музичному альбомі Джакомо є кілька спільних дуетів з дружиною Катею, також співачкою. «Моя кар’єра зараз – це пісенна творчість і робота на телебаченні. Ще мені хотілося спробувати свої сили в акторстві», – говорить Джакомо.

«В Італії в мене є компанія, яка займається артистами, випуском дисків. В мене є телевізійна програма і зараз я займаюсь підготовкою ще однієї», - розказав він.

Наостанок співак додав, що залюбки б заспівав в Україні на одній сцені з Адріано Челентано. Що ж, чекаємо!

«Радіо ЕРА» FM