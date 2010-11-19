У Києві відбудеться перша міжнародна конференція зі сфрагістики

У Києві сьогодні відбудеться перша міжнародна конференція зі сфрагістики (науки про печатки).

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомили організатори конференції.

Як зазначив колекціонер, засновник музею Шереметьєвих Олексій ШЕРЕМЕТЬЄВ, у конференції візьмуть участь більше 30 учасників з України, Росії, Білорусі, Польщі та Литви. За його словами, вперше подібний захід буде організовано колекціонерами разом з науковцями, зокрема, Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського.

В основу обговорення на конференції буде покладено експонати сфрагістичного відділу колекції музею Шереметьєвих, який є одним з найбільших у Європі. На сьогодні у його фондах зберігаються унікальні реліквії часів Київської Русі, Речі Посполитої, України XVIII-XIX ст. Це печатки церков, навчальних закладів, цивільні адміністративні печатки, українських та сусідніх земель, військові штампи, персні з печатками, дворянські печатки. Серед найцінніших з них, які вони були продемонстровані на прес-конференції, - особиста печатка князя Ярослава Мудрого, київська магістратська печатка XVII ст., печатка фаворита Катерини ІІ Платона Зубова, револьверний барабан Нестора Махна з вигрануваним штампом.

Як зазначив на прес-конференції історик Олег ОДНОРОЖЕНКО, по печатках можна не тільки визначити якісь невідомі історичні моменти, а й заповнити великі прогалини, “білі плями” історії. За його словами, вони дозволяють вивчати цілі пласти економічної, політичної історії різних періодів. Він додав, що зараз спостерігається ренесанс сфрагістики як історичної дисципліни, адже за останні роки опубліковано в декілька разів більше наукових праць з цієї тематики, ніж у попередні роки.

Історик-сфрагіст Олександр АЛФЬОРОВ сказав, що від сьогоднішнього дня печатки з приватної колекції Шереметьєва зможуть побачити світ. За його словами, завдяки проведенню міжнародної конференції ці експонати ввійдуть у науковий обіг, і фахівці зможуть їх вивчати.