Борис Акунін завів свій блог у ЖЖ

Російський письменник Борис Акунін завів акаунт у мережі livejournal.com (Живий Журнал). У блозі він буде публікувати зібрані ним в особистий архів історичні факти.

"У мене в файлах накопичилося безліч дрібних історій, які я роками вивуджував у різних джерелах. Деякі я використовую в романах, але більшість так і лежить мертвим вантажем. Ось я і вирішив маленькими порціями розміщати їх у блозі, який буде називатися Любов до історії, - розповів Акунін.

За словами письменника, блог буде оновлюватися "разів зо два-три на тиждень".

"Коли у мене випадає віконце, буду висмикувати зі свого архіву який-небудь сюжетик і вставляти в журнал. Два перших пости вже вивісив. Наступного разу, напевно, вийде в понеділок", - додав Акунін.

Нагадаємо, що в ході опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки в грудні 2009 року, Акунін посів друге місце в списку найкращих письменників року. Автора серії книг про пригоди Ераста Фандоріна випередила за популярністю лише улюблениця домогосподарок Дар`я Донцова.



РИА Новости

