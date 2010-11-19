На вимогу Берлусконі статуї бога Марса приробили пеніс

Античній статуї бога Марса, встановленій біля входу в резиденцію прем`єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, приробили пеніс.

Також було "відновлено" руку богині Венери, що становить частину скульптурної композиції.

Статуя Марса і Венери, висічена в 175 році нашої ери і знайдена в 1918 році в Остії, втратила важливі деталі у далекому минулому, і Берлусконі вирішив це виправити. Саме він зажадав відновити цілісність скульптури, і ці роботи обійшлися у 70 тисяч євро.

Доручення Берлусконі надійшло незадовго до візиту до Італії прем`єр-міністра Китаю Веня Цзябао.

Чому в Китаї всі статуї виглядають як нові, а у наших не вистачає то голів, то рук? Виправте це, - Берлусконі

Водночас, наближений до Берлусконі архітектор Маріо Каталано розповів, що нібито рішення про "відновлення" статуй прийняв він, а не прем`єр-міністр. Більше того, за його словами, роботи "не коштували ні копійки" і були узгоджені з міністерством з культурної спадщини.

Також Каталано пояснив, що рука Венери і Марса пеніс прикріплені до статуй за допомогою певної системи магнітів. Механізм її роботи він пояснити не зміг, але заявив, що ці деталі можна зняти в будь-який момент.

Статуя Марса і Венери була тимчасово передана в резиденцію Берлусконі з Національного римського музею в 2010 році.

Коли стало відомо про проведені на його замовлення "косметичні операції" на двох мармурових скульптурах епохи Стародавнього Риму, прем`єра сильно розкритикували.

Мистецтвознавці наполягають, що подібні відновлення - "новоділ" на древніх шедеврах - є поганим тоном і суперечить естетиці образотворчого мистецтва.

Lenta.ru

