У Києві покажуть сучасне мистецтво на мільйон доларів

З 20 по 26 листопада 2010 року в київському центрі сучасного мистецтва М17 відбудеться передаукціонна виставка робіт метрів актуального мистецтва та молодих художників. Загальна вартість лотів - $ 1 млн.

Як повідомили організатори виставки, в колекції ексклюзивно представлені багато творів, які раніше ніколи не експонувалися.

До експозиції увійшли роботи таких метрів актуального мистецтва як Олександр Ройтбурд, Олег Доу, Владислав Мамишев-Монро, Олександр Гнилицький, Ілля Чичкан, Кирило Проценко, Олег Тістол, Юрій Соломко та інші художники.

Також до збірки включені роботи молодого покоління художників, які вже відзначені мистецтвознавцями та художніми критиками: Степан Рябченко, APL315, художники групи Убік, Дмитро Корнієнко, Юрій Пікуль, Зоя Орлова, скульптор Назар Білик і багато інших.

Зібрання нараховує більш ніж 100 лотів загальною вартістю $ 1 млн. Стартові ціни на твори мистецтва визначені експертами аукціонного будинку й варіюються від $ 500 до $ 20 000.

Урочисте відкриття виставки відбудеться в закритому форматі в п`ятницю, 19 листопада. На нього запрошені громадські діячі, представники політичної та культурної еліти і впливових ділових кіл: Нестор Шуфрич, Леся Оробець, Вікторія Тігіпко, Ася Мхітарян, Зінаїда Ліхачова, Наталія Заболотна, Гарік Корогодський, Євген Рибчинський, Валід Арфуш, Маша Єфросиніна, Єлизавета Ющенко, Ольга Альонова, Олександр Шовсковський, Ірина Бережна, Юлія Магдич, Ніно Васадзе, Лілія Пустовіт, Олена Литвин, Руслана Мороз, Петро Барон, Лілія Літковська, Марина Кінах, Остап Ступка, Олег Скрипка, Олександр Онищенко, Наталя Окунська, Євгенія Губська та інші.

Для широкої публіки передаукціонна виставка буде працювати в київському центрі сучасного мистецтва М17 (вул. Горького, 104) з 20 по 26 листопада 2010 року, з 10:00 до 20:00.

Аукціонні торги відбудуться 27 листопада 2010 року.