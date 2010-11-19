В Києві відбувається Свято німецького фольклору

Фестиваль проходитиме в Національній музичній академії ім. Чайковського, повідомляє ЛІГАБізнесІнформ.

У прес-службі Міністерства культури і туризму розповіли про програму заходу.

Під час свята відбудуться виступи творчих колективів, серед яких народний німецький молодіжний ансамбль фольклорного і сучасного танцю «Югенд», вокальний колектив Wiedergeburt, Народний театр німецького танцю Deutsche Quelle, танцювальний ансамбль «Львів», зразково-художній ансамбль «Посмішка», німецький вокальний фольклорний ансамбль, танцювальний колектив Zusammen, вокальний ансамбль Hoffnung, дитячий німецький вокальний колектив Glocklein, ансамбль українсько-польського фольклору «Ластівки-яськулки», ансамбль азербайджанців, ансамбль пісні і танцю «Поляні з-над Дніпра».

Програма заходів також передбачає проведення тематичних виставок, на яких відбудеться презентація національних костюмів, демонстрація картин і виробів народно-побутового мистецтва німецької общини.

Гостям і учасникам фестивалю обіцяють цікаву програму. Зокрема, будуть проведені майстер-класи з національних танців та інтерактивні ігри. Завершиться фестиваль святковим концертом і нагородженням учасників.

Метою свята є відродження і розповсюдження німецької культури в Україні.