Винничук пише роман про трагедію під Базаром

Письменник Юрій Винничук пише роман, в центрі якого буде 4 родини, що втратили батьків під Базаром. Про це автор розповів на „Австрійських вечорах” у Львові, повідомляє Galinfo.

„Героями роману будуть 4 родини: українська, єврейська, польська та німецька. Ідея зявилася після того, як я прочитав про трагедію під Базаром. Серед тих 359 героїв були не лише українці, але і євреї, німці та поляки. І мені стало цікаво, що спонукало їх вмерти, співаючи „Ще не вмерла Україна”? Адже вони могли перейти на бік Червоної армії, а потім утекти… Воїнів, які загинули під Базаром вшановували на Янівському цвинтарі. Саме там зустрінуться у моєму романі вдови і сини чотирьох сміливців”, - розповів Юрій Винничук.

Довідка:

17.11. 1921 в с. Малі Міньки поблизу смт. Базар (нині Народицького р-ну Житомирської обл.) під час другого Зимового походу в бою з радянськими військами (9-та Кримська кавалерійська дивізія, командир Г. Котовський) зазнала поразки Волинська група Армії УНР під командуванням ген.-хорунжого Ю.Тютюника .

23.11.1921 жителів Базару більшовики зігнали подивитися на страту. 359 полонених, після дводенного перебування замкненими в голоді і холоді, вишикували біля заздалегідь викопаного рову.Котовський особисто хлопцям пропонував покаятися і перейти на бік Червоної армії. Вони відмовилися і померли під кулями, співаючи „Ще не вмерла Україна!”.

