Профільний комітет ВР повернув проект "Про мови" авторам без розгляду

Комітет Верховної Ради України з питань культури та духовності вирішив повернутий авторам без розгляду на пленарному засіданні ВР законопроект "Про мови в Україні".

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань культури та духовності Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ.

"Резонансний законопроект "Про мови в Україні", який стривожив все українське суспільство, розглянув на своєму останньому засіданні Комітет Верховної Ради з питань культури та духовності. Перед вирішальним засіданням Комітет звернувся до всіх експертних установ, які б могли дати компетентну оцінку даному законопроекту, внесеному Олександром ЄФРЕМОВИМ, Петром СИМОНЕНКОМ та Сергієм ГРИНЕВЕЦЬКИМ. Зокрема, це: Києво-Могилянська академія, Інститут української мови, Міністерство юстиції, більшість Комітетів Верховної Ради та інші. Всі вони, без винятку, винесли вердикт, що законопроект "Про мови в Україні" не відповідає статті 10 Конституції України, її духу, оскільки в ряді статей порушується право інших людей, зокрема меншин, опріч росіян», розповів В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

У висновку експертів також йдеться про те, що законопроект не відповідає духу Європейської хартії регіональних мов та мов меншин, оскільки хартія наголошує, що повинні захищатися мови, які є на межі зникнення.

Отже, всі експертні установи зійшлися на думці, що даний проект потрібно повернути авторам, наголосив В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

За його словами, «Комітет з питань культури та духовності мужньо виконав свою функцію і прийняв рішення – законопроект "Про мови в Україні" повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи без розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради. Лише один член комітету - представник фракції КПУ Вікторія ДЕМ’ЯНЧУК, проголосувала проти цього рішення».

В.ЯВОРІВСЬКИЙ вважає показовим те, що жоден з авторів не прийшов на засідання комітету.

«Ми не зупиняємося на рішенні комітету, адже воно може бути проігнороване і законопроект буде внесений на пленарне засідання Верховної Ради України. Якщо буде вказівка з Банкової, я не виключаю можливості, що законопроект "Про мови в Україні" може набрати 226 голосів", - наголосив В.ЯВОРІВСЬКИЙ.