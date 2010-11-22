В Україну прибуває Патріарх Кирил

Сьогодні в Україну прибуває Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ для участі в урочистостях з нагоди 75-річного ювілею Митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА.

Як повідомляє офіційний сайт Української православної церкви МПосковського патріархату, урочистості відбудуться 22-23 листопада.

Глава РПЦ привезе до України ікону Божої Матері «Умиління», перед якою у Києво-Печерській Лаврі відбудеться молебень.

Сьогодні ввечері відбудеться урочистий захід в Національній опері України.

На 23 листопада запланована Божественна літургія в Києво-Печерській Лаврі.