У Донецьку представлено міжнародний проект Art point

У Донецьку представлено унікальний міжнародний проект Art point, ініціатором якого виступила компанія «Систем Кепітал Менеджмент».

Як передає кореспондент УНІАН, Art point - перший проект у сфері сучасного футуристичного мистецтва в Донецьку і присвячений місту і його жителям. Авторами робіт стали 13 молодих художників з 10 країн світу. Вони представили скульптури, живопис, графіку, відео, фото- і відеоінсталяції.

За словами організаторів, основна ідея проекту - ввести мистецтво у публічний простір і доповнити повсякденне життя донеччан естетичним сенсом.

Як сказала куратор проекту Людмила БЕРЕЗНИЦЬКА, ідея народилася "як можливість подивитися на місто, його атмосферу, його події, майбутнє, минуле очима іноземних художників".

"Ми запросили художників, які раніше нічого не чули про Донецьк, які не мали жодних кліше, які приїхали сюди і вжилися в цю атмосферу цього міста. Це один із аспектів нашого проекту – ставлення митців, які повинні були самі освоїти цю атмосферу. Художники мали нагоду створювати роботи не лише самі, але й спільно", - сказала Л.БЕРЕЗНИЦЬКА.

За її словами, проект розділяється на 4 частини: перша - тема почуттів до міста, друга - простір, структура міста, третя - герої міста, четверта частина - пророцтва або реальність.

"Кожен митець як бачив місто, так його і зобразив. До робіт потрібно ставитися не як до віддзеркалення атмосфери міста, а як до почуттів автора, як художник відчув його. Думаю, що між художниками і публікою починається серйозний хороший діалог", - сказала Л.БЕРЕЗНИЦЬКА.

Як повідомила УНІАН директор зі зв`язків із громадськістю і комунікацій компанії СКМ Наталія ЄМЧЕНКО, проект Art point приурочений до 10-річчя СКМ і став подарунком Донецьку і його жителям. "Нам хотілося піти від формату внутрішнього заходу в святкуванні 10-річчя. Основний мотив у створенні проекту - ми хотіли подарувати щось нове місту до нашого десятиріччя. Ми обговорювали можливі формати - що є в Донецьку, чого немає", - сказала Н.ЄМЧЕНКО, підкресливши, що місті існує дефіцит культурних ініціатив, тому вибір ліг на виставку молодих художників.

"Ми б ніколи не зважилися на щось серйозне - це потрібно робити згідно з якимсь канонами, а тут був простір для творчості. Це дуже відповідає нашій філософії - ми завжди даємо можливість людям, у яких є потенціал, реалізувати свої ідеї", - зазначила Н.ЄМЧЕНКО.

За її словами, в проект перенесена частина філософії компанії СКМ. "Філософія наша проста - ми люди з розкритими очима, мисленням, прагнемо якомога ширше дивитися на речі. І ми подумали, що в цьому місті добре було б зробити щось таке, чого ніколи не було, що може бути не просто новим, але й досить складним до сприйняття. Наше первинне бажання - розкрити горизонти, здивувати і посміхнути. Думаю, все це склалося. Прошу не дуже суворо ставитися до цього експерименту, і сприймати його як перший крок до чого абсолютно-абсолютно нового в нашому місті", - сказала Н.ЄМЧЕНКО.

Art point розташований у новому торгово-розважальному комплексі «Донецьк Сіті» і працюватиме до 3 грудня.

Ще одним подарунком Донецьку від СКМ стала робота відомого італійського скульптора Лоренсо КВІНА. Скульптура у вигляді руки, що тримає кришталик, називається "Перспектива", встановлена в будівлі Донецького музично-драматичного театру. Роботи Л.КВІНА виставлялися на вулицях Нью-Йорка, Лондона, Ватикану й ін. Відкриття скульптури супроводжував виступ французького вуличного театру Guidams. Просто неба актори зіграли свою знамениту виставу Фон Герберта.