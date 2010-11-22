На дитячому Євробаченні перемогла пісня "Мама"

10:14, 22 листопада 2010
Культура
0 0

Артист з Вірменії набрав 120 балів

Юний артист з Вірменії став переможцем дитячого конкурсу "Євробачення", що проводився в Мінську.

Володимир Арзуманян з піснею "Мама" набрав максимальну кількість балів – 120, випередивши дует з Росії "Чарівний мікрофон", яка виступала з композицією Boy and girl.

Третє місце зайняв представник Сербії.

У дитячому конкурсі "Євробачення" в столиці Білорусі взяли участь представники 14 країн, фінал і дві репетиції відвідали близько 40 тисяч осіб.

Представниця України з піснею "Мій літак" і 28 балами - на 14-му місці.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter