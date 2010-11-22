У Криму знайшли дерево віком більш ніж 2 тисячі років

Ялівець віком більш як 2 тисячі років, ймовірно, найстаріший в Європі, знайдено на півдні Кримського півострова.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу Міністерства охорони навколишнього середовища України. За даними відомства, 15-метрове дерево, яке відноситься до виду ялівець високий, росте на висоті Гогерджін (Голубина), недалеко від найпівденнішої точки Криму - мису Сарич під Севастополем. Обхват стовбура гігантського ялівця - майже п`ять метрів. Ялівець виявила наукова експедиція, в яку входили вчені-екологи, співробітники севастопольського управління охорони природи, лісники і волонтери. Вони прикріпили на ялівець охоронний знак.

Міністерство додає, що дерево, біля якого споруджено лісовий кордон (пост лісової охорони) перебуває "в жахливому стані". "До стовбура прибитий електричний щиток, поряд у будь-який момент може розпочатися будівництво. Дереву потрібно терміново надати статус пам`ятника природи, встановити опори під гілки й огорожу", - повідомляє прес-служба. Досі в Україні було відомо лише одне дерево віком близько 2 тисяч років - олива, що росте в Нікітському ботанічному саду під Ялтою.