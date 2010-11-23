Українці Риму вшанували пам'ять жертв Голодомору

21 листопада близько 200 українців Риму, незважаючи на зливу, зібрались на площі Республіки, щоб вшанувати пам`ять мільйонів невинних жертв Голодомору 1932-33 років в Україні.

Про це УНІАН повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ.

Захід був організований Християнським товариством українців в Італії у співпраці з іншими громадськими організаціями Риму та громадами УГКЦ.

Розпочавши молитвою акцію «Не дамо згасити свічу пам’яті», отець-парох української парохії св. Сергія і Вакха Іван (КУЛИК) прочитав послання Блаженнішого кардинала Любомира ГУЗАРА та Апостольського візитатора для українців Італії та Іспанії преосвященнішого Діонізія (ЛЯХОВИЧА).

У посланні, зокрема, зазначено: «Минуле століття було свідком кількох геноцидів, крім двох великих і страшних воєнних конфліктів. Цей Голод 1932 – 1933 рр., в якому цілеспрямовано виморено кілька мільйонів людей, був одним із найгірших геноцидів на планеті. Бо його здійснено в такий протиприродний спосіб, що був одним із найжорстокіших, – адже не вбивали безпосередньо людей, але забирали їм хліб, тобто те, що має служити на підтримання життя”.

Ведучий мітингу О.ГОРОДЕЦЬКИЙ зачитав звернення Світового конгресу Українців з нагоди 77-Ї річниці Голодомору.

На мітингу виступили керівник українського фольклорного театру «Берегиня» Марія БЕДНАРЧУК, журналістка та письменниця Валентина ВИНОГРАДОВА, професор Римського університету "Ла Сап’єнца" Оксана ПАХЛЬОВСЬКА, спеціальний представник мера Риму у справах зв’язків з Європейськими інституціями Федеріко РОККА.

“Міська рада Риму робитиме все необхідне для пришвидшення визнання Італією Голодомору геноцидом українців, щоб невинні жертви та їх нащадки отримали історичну справедливість», - заявив представник мерії.

На завершення акції представник мера запалив «Свічку моління», яка була освячена в Києві 19 червня 2010 року, після чого всі присутні помолилися за душі невинно убієнних та заспівали «Вічная пам’ять».

21 листопада 2010 року на прохання громади у всіх українських церквах в Італії відбулися панахиди за жертвами Голодомору.