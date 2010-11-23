Президент нагородив митрополита Володимира орденом Свободи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ нагородив Предстоятеля Української православної церкви, митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА (САБОДАНА Віктора Маркіяновича) орденом Свободи.

Текст відповідного указу обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Предстоятеля УПЦ нагороджено “за видатні особисті заслуги в утвердженні миру і суспільної злагоди, багатолітню подвижницьку діяльність з відродження духовності та національно-культурної самобутності Українського народу”.

Також Президент привітав митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА із 75-річним ювілеєм.

“Все Ваше життя присвячене ревному служінню Господу, Церкві і нашому боголюбивому народу. У Вашій особі Українська православна церква має мудрого предстоятеля і вченого-богослова, невтомного проповідника, наставника і доброго пастиря священства і мирян, всебічно обдаровану і освічену людину”, - зазначив у привітанні Президент.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він високо цінує архіпастирську діяльність митрополита ВОЛОДИМИРА, спрямовану на розвиток українського православ`я, а також зусилля, “покладені на досягнення міжконфесійного миру і злагоди в суспільстві”.

Також Президент подякував Предстоятелю УПЦ за благородну працю, що спрямована на відродження і популяризацію вітчизняної духовної спадщини.

Глава держави побажав митрополиту Київському і всієї України міцного здоров`я, духовної радості, довгих років життя на благо Церкви Божої, Батьківщини і народу України.

Текст привітання розміщений на сайті Президента.