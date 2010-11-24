У Нью-Йорку роздали телевізійні Оскари

У Нью-Йорку відбулася щорічна церемонія вручення Міжнародної американської телевізійної премії Emmy (International Emmy Founders Award) - аналога Оскара в телевізійному мистецтві.

Тріумфаторами церемонії стали телевізійні діячі та актори з Великобританії.

Найкращим актором року був визнаний британець Боб Хоскінс за роль у драматичному серіалі виробництва BBC Вулиця (The Street).

Найкращою актрисою стала британка Хелена Бонем Картер за роль популярної у Великобританії дитячої письменниці Енід Блайтон у фільмі-біографії Енід (Enid).

Ще одна статуетка відійшла британському продюсеру-сценаристу Джиммі Макгаверну за роботу над серіалом Вулиця (The Street), а англійський актор Джейсон Прістлі отримав Emmy за телепроект для дітей та юнацтва.

Найкращим телефільмом визнаний Маленький острів (Small Island), що розповідає про життя ямайських мігрантів у Лондоні в повоєнні роки.

Спеціальної нагороди телеакадемії за видатні досягнення в телевізійному мистецтві був удостоєний британець Саймон Кауелл, суддя в шоу American Idol (український аналог - The X Factor) та головний продюсер Got Talent (в українському варіанті - Україна має талант).

Він був відзначений "за видатні досягнення, які не знають культурних кордонів і несуть загальнолюдські цінності".

Нагороду за внесок у телеіндустрію також отримав продюсер і комік канадець Лорн Майкл, творець популярного вечірнього шоу Saturday Night Live на телеканалі NBC.

У жанрі комедії перемогу присуджено ізраїльським творцям фільму Світлофор (Traffic Light). А в номінації Найкраще шоу перемога дісталася аргентинським авторам щотижневого сатиричного шоу CQC.

Найкращим у своїх номінаціях стала південнокорейська документальна стрічка Мама і пиріг з червоних бобів, міжнародна Еммі також поїде до Румунії за роботу Світ, відповідний Йону Б.

Міжнародна академія телебачення, яка була заснована в 1969 році для сприяння розвитку телебачення за межами США, називає вручення Еммі найбільш значущою подією року для світового телевізійного співтовариства. Усього за призи в 10 номінаціях боролися роботи, які представляють 15 країн. На гала-церемонії були присутні близько тисячі представників телевізійного світу, 200 журналістів і фотографів провідних світових ЗМІ.

Золота статуетка Еммі, виконана у вигляді крилатої жінки, що тримає символ атома, є уособленням єдності технічного прогресу і мистецтва. А саму премію називають телевізійним Оскаром.

Нагадаємо, що в 2009 році тріумфаторами міжнародної церемонії Еммі також стали британці.

У серпні 2010 року в Лос-Анджелесі відбулася національна церемонія вручення телепремій Еммі (Emmy), в якій нагороджувалися тільки американські актори та проекти.

РИА Новости

