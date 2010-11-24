Виставлено на продаж платівку з автографом Леннона для його вбивці

Музичний альбом, підписаний Джоном Ленноном для Марка Девіда Чепмана за кілька годин до того, як той застрелив музиканта, виставлено на продаж за 850 тисяч доларів.

Гері Зімет, який займається угодою, заявив, що останній студійний альбом Джона Леннона Double Fantasy, записаний музикантом разом з його дружиною Йоко Оно в 1980 році, не може коштувати менше, "оскільки це, без сумніву, найважливіший предмет зі світу рок-н-ролу". Продавець побажав залишитися невідомим.

Спочатку вінілова платівка з автографом належала підсобному робітнику Філліпу Майклу, який знайшов альбом біля будинку Джона Леннона на Манхеттені відразу після того, як було скоєно вбивство. Майкл передав альбом поліції, проте незабаром, після завершення розслідування обставин смерті Джона Леннона, отримав платівку назад.

Через два десятиліття Майкл продав альбом невідомому покупцеві за 165 тисяч доларів. Гері Зімет підтвердив, що тоді теж брав участь в угоді як посередник.

Він також додав, що ціна альбому збільшилася напередодні 30 річниці смерті Джона Леннона. Також платівка стала особливо цінною після того, як влітку цього року Марку Чепману вшосте відмовили в достроковому звільненні з в`язниці.

РИА Новости