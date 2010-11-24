Заслужений артист Росії Йосип Кобзон переніс операцію на серці. Вона пройшла нормально.

Про це повідомило агентство РИА Новости з посиланням на директора Наукового центру серцево-судинної хірургії імені Бакулєва Лео Бокерія.

Відповідаючи на запитання про стан Кобзона, кардіохірург сказав: "Та все нормально, звичайно".

Нагадаємо, що в 2004 році у Кобзона виявили пухлину, яку прооперували. У минулому році артиста прооперували ще раз.

У жовтні 2010 року Кобзону стало погано під час виступу на всесвітньому форумі духовної культури в Казахстані, і він був госпіталізований у президентську клініку в Астані.



РИА Новости

