Кобзон переніс операцію на серці
09:09, 24 листопада 2010Культура
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Лікарі кажуть, що все в нормі
Заслужений артист Росії Йосип Кобзон переніс операцію на серці. Вона пройшла нормально.
Про це повідомило агентство РИА Новости з посиланням на директора Наукового центру серцево-судинної хірургії імені Бакулєва Лео Бокерія.
Відповідаючи на запитання про стан Кобзона, кардіохірург сказав: "Та все нормально, звичайно".
Нагадаємо, що в 2004 році у Кобзона виявили пухлину, яку прооперували. У минулому році артиста прооперували ще раз.
У жовтні 2010 року Кобзону стало погано під час виступу на всесвітньому форумі духовної культури в Казахстані, і він був госпіталізований у президентську клініку в Астані.
РИА Новости
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