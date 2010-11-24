Власник Cirque du Soleil удостоєний зірки на Алеї слави Голівуду

50-річний канадський мільярдер, меценат і засновник Cirque du Soleil Гі Лаліберте у понеділок, 22 листопада, був удостоєний зірки на Алеї слави в Голівуді.

Про це повідомляє інтернет-сайт Broadway World.

Гі Лаліберте, який сьогодні входить в тисячу найбагатших людей світу за версією журналу Forbes, розпочав свою кар`єру з вуличних вистав.

У 1984 році він разом з Даніелем Готьє заснував у Монреалі (Канада) Cirque du Soleil (фр. Цирк Сонця), який став яскравим представником сучасного жанру циркового мистецтва.

У даний час в штаті компанії налічується понад 4 тисяч осіб, що працюють у різних трупах, що дозволяє давати вистави в декількох точках світу одночасно. Річна виручка цирку перевищує $ 600 млн.

Cirque du Soleil створив новий жанр, у якому поєднуються театр, хореографія, акробатика. Вистави однаково добре виглядають і під куполом шапіто, і в театрі. У рамках своєї концепції Cirque du Soleil повністю відмовився від використання у виставах тварин.

Між тим Гі Лаліберте прославився не тільки як власник найуспішнішого цирку у світі. Він відомий як активний борець з бідністю і засновник доброчинного фонду One Drop Foundation - організації, яка забезпечує питною водою мешканців найпосушливіших регіонів планети.

Ексцентричний мільярдер восени 2009 року також став першим канадським космічним туристом. Відправившись на орбіту на борту російського космічного корабля Союз ТМА-16, Лаліберте провів на Міжнародній космічній станції (МКС), близько 11 діб, і 11 жовтня повернувся на землю в капсулі Союзу разом з росіянином Геннадієм Падалкою і американцем Майклом. Барраттом, які працювали на МКС з березня 2009 року.

РИА Новости

