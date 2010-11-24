У Києві на аукціон виставлять картини онко-хворих дітей

26 листопада в Києві в рамках першого в Україні Діамантового балу The Glam Classic Fair відбудеться доброчинний аукціон картин, які намалювалиі онко-хворі діти разом з українськими художниками.

Групу художників очолив скульптор Олег Пінчук, до неї увійшли так само Ольга Рафальська, Ольга Кондрацька, Катя Холод, Олена Власюк та Артем Шевченко.

Юні художники, у віці від одного до шістнадцяти років за допомогою яскравих фарб розповіли на папері й полотні про свої мрії та фантазії, про улюблені казки і персонажів, про близьких людей, цікаві заняття, далекі країни, в яких вони хочуть побувати і багато інших хвилюючих дитячі душі речі, повідомили організатори аукціону.

Кошти, виручені від продажу цих картин, будуть направлені на покупку нового апарату для клітинної сепарації Spectra Optia вартістю 1 200 000 - 1 300 000 грн. і базового набору витратних матеріалів до нього (200 000 -250 000 грн. додатково) для Дитячого онкогематологічного центру ОХМАТДИТ.

Як зазначили організатори проекту, апарат вкрай важливий для забезпечення повного циклу обробки стовбурових клітин крові донора для подальшої трансплантації їх пацієнтові. Раніше виконання таких операцій в Україні було неможливим, незважаючи на те, що їх щороку потребують десятки дітей, які страждають лейкемією і лімфомою.

Доброчинна арт-акція - це спільна ініціатива організаторів Діамантового балу The Glam Classic Fair - Фонду розвитку сучасного способу життя CULTURE XXI та Міжнародного Доброчинного Фонду розвитку і підтримки науки, культури і спорту Сузір`я.

Аукціон дитячих картин у рамках Діамантового балу The Glam Classic Fair відбудеться в закритому режимі. На аукціон запрошені тільки гості заходу, серед яких безліч найвпливовіших людей України - політики, дипломати, бізнесмени, відомі діячі культури, мистецтва і спорту.

Нагадаємо, що 26 листопада вперше в Києві в будівлі Національної філармонії України відбудеться Діамантовий бал The Glam Classic Fair. Схожі прийоми відбуваються в Монте-Карло, Ніцці, Сен-Тропе та Маямі, а тепер і в українській столиці.

Корреспондент

