Шляхами апостола Андрія Первозванного – до Євро-2012

Сьогодні немає достовірних історичних підтверджень того, чи насправді святий апостол Андрій Первозванний пройшов шляхом від гирла Дніпра до берегів Балтійського моря. Є лише скупі згадки у «Церковній історії» Євсевія Кесарійського (IV ст.) про те, що Андрію за жеребом випало проповідувати в Скифії. Є а також легенда в «Повісті временних літ» про встановлення хреста на дніпровських кручах, де пізніше підніметься Київ, а також дещо гумористична розповідь про лазні в Новгородській землі (як там дивні люди мучили самі себе у квасній парі, б’ючи «молодими прутами» до «ледве живого» стану).

Але з високою ймовірністю правдиво, що перший учень Ісуса Христа (принаймні, про його «первозванність» пише Євангеліє від Іоанна) був у Криму (Понті). Згідно з оповіданням ченця Єпіфанія (VIII-IX вв), який пройшов по прибережних країнах Понта Евкcінського (Чорного моря) з метою вивчення місцевих переказів, «апостол Андрій з кавказьких країн, не обходячи Меотійської затоки (Азовське море), через протоку (Керченську), приходить прямо у Боспор (Керч); звідси проходить в кримські міста Феодосію і Херсонес; далі пливе морем на Синоп і повертається до Візантії». Саме з його іменем пов’язують також шлях «із варяг в греки» – ту вісь, яка не лише об’єднала Давню Русь, але й пов’язала її з цивілізаціями тодішньої ойкумени. Тепер цей шлях хочуть відкрити для туристів.

Територія Кримського півострова відноситься до тих стародавніх земель, де були створені перші християнські громади. Його святині однаково шановані як для православних, так і для католиків. Ще апостол Петро («камінь» Риму) у своєму першому посланні між іншими звертається з вітаннями до християн Понту. Третій римський єпископ св. Климент – навернений у християнство апостолом Петром, сподвижник апостола Павла – відбував у Херсонесі Таврійському заслання, де у 101 чи 103 р. і прийняв мученицьку смерть. Климент писав про те, що застав тут громаду вже близько з двох тисяч віруючих. Тому перекази про проповідь апостола Андрія на території сучасної України можуть мати під собою справжнє історичне підґрунтя.

Студенти та наукові співробітники Київського славістичного університету на давні легенди вирішили подивитися з практичної точки зору. Поки держава будує готелі та дороги до чемпіонату Євро-2012 – чиновники мало переймаються культурною програмою для сотень тисяч туристів, які приїдуть на футбольне шоу. Без сумніву, для більшої половини європейців українська історія розпочинається з Чорнобиля і закінчується «помаранчевою революцією». Тому туристичне відродження «шляху апостола Андрія Первозванного», ініційоване КСУ, цілком доречне і на часі. Про те, що вже зроблене і що планують зробити у цьому напрямку, УНІАН розповів проректор Київського славістичного університету, кандидат історичних наук Андрій Вертегел.

Те, що такими проектами давно вже мала займатися держава або Церква, тут навіть не виникає сумнівів. Чому саме ваш університет вирішив зайнятися розробкою такого «святого» маршруту?

У серпні цього року наукові працівники та студенти КСУ брали участь у розвідувальній експедиції Інституту археології НАНУ у Криму поблизу гори Демерджи. Метою дослідження був храм Ай-Андрій, який знаходиться за півтора кілометра від села Генеральського біля Алушти. За переказами, саме у цьому місці проповідував апостол Андрій. Тут же за його молитвами, як розповідають, забило джерело. Тоді нас вразив той факт, що туристів переважно водять до водоспаду Джур-Джур, а не до християнської святині, значення якої важко переоцінити. Тому у нас і з’явилася ідея створити такий «апостольський» маршрут, який, сподіваємося, у майбутньому охопить не лише Україну, а й Росію, Польщу, Білорусь і всі країни, де, за переказами, міг проповідувати апостол Андрій.

Вже конкретно визначено, якими саме місцями проходитиме маршрут?

На нашу думку, поки що цей маршрут проходитиме від Києва до гирла Дніпра і далі – до Криму, як це описано в «Повісті временних літ». А конкретизувати маршрути у Криму ми хочемо наступного року: зважаючи на те, які історичні та археологічні пам’ятки ми зможемо досліджувати. Це також залежить від нашої кооперації з науковими колами, того ж Таврійського університету, з яким ми нещодавно почали співпрацю. Але у перспективі маршрут має пролягати вдовж східної частини Чорного моря, далі, як за літописом, на Північ – до Балтійського моря (про що ми говорили з вченими Санкт-Петербурзького державного університету). Тобто, ці маршрути мають бути культурно насиченими і цікавими для тих же туристів, які приїдуть під час чемпіонату Євро-2012, а також на зимову олімпіаду у Росію.

Сподіваємося, що інтерес до цього маршруту проявить Туреччина, з представниками якої ми також бесідували. До речі, я думаю, що нам є багато чого повчитися у турків, які, незважаючи на те, що є мусульманами, давно займаються відродженням туристичних турів до православних святинь.

Коли перші туристи зможуть пройтися цим шляхом?

Сподіваємося, перший тур ми організуємо до Днів слов’янської писемності та культури – наприкінці травня наступного року.

А Православна церква проявила інтерес до вашого задуму?

Так. Наступного тижня ми проведемо зустрічі з цього приводу з представниками Церкви.

Ви плануєте створити маршрути дорогами інших українських святих?

Такі ідеї є. Думаю, що візьмемося за розробку маршруту княгині Ольги, яка фактично поряд з апостолом Андрієм була предтечею поширення християнства на Україні та Русі, а також зробила неоціненний внесок в нашу культуру.

Микола Писарчук