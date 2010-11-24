У столиці відбудеться концерт ТНМК на підтримку альбому С.П.А.М

1 грудня в Києві відбудеться концерт-презентація нового альбому українського гурту Танок на Майдані Конго (ТНМК) - С.П.А.М. Диск став першим, після 5-річної перерви, номерним альбомом гурту.

До альбому С.П.А.М (Система Програмування Альтернативного Мислення) увійшло 16 пісень, створених на студії FPH (Fahot Production House).

Серед них є спільні роботи, записані разом з Іваном Дорном (Все по 8 грн.) російською співачкою Тетяною Зикіною (Шторм), гуртом У.Ер.А (ex-Убитые Рэпом, Повний бак) і легендарним британським гуртом Apollo440 (OdesaDubStep).

Як і всі альбоми ТНМК, С.П.А.М складається з пісень, між якими є спеціальні інтермедії - скити. Цього разу скитмейкерами стали:

- Талісман гурту актор Ігор Гоша Арнаутов;

- Телеведучі Юрій Горбунов та Сніжана Єгорова;

- Музикознавець Сергій Коротков (RIP);

- Письменник Сергій Жадан;

- Митець Сергій Притула;

- Ігор Пелих (RIP);

С.П.А.М - перший, після 5-річної перерви студійний альбом гурту. Попередній номерний альбом ТНМК, Сила, вийшов рівно п`ять років тому. З того часу ТНМК випускали тільки спеціальні проекти (Golden Hits. Vol # 1 (2007), ReФорматЦія-2 (2008) та ReФорматЦія-2.2 (2009)).

Концерт-презентація альбому С.П.А.М відбудеться 1 грудня в київському Crystal hall (Дніпровський узвіз, 1) о 20:00.

Корреспондент