В Угорщині виберуть Міс пластична хірургія

В Угорщині відбудеться конкурс краси Міс пластична хірургія, в якому можуть брати участь дівчата, які пройшли різні косметичні операції - збільшення об`єму грудей, пластику носа, підтяжку обличчя тощо.

Бажаючі взяти участь у конкурсі повинні були надати журі медичні документи, що підтверджують факт хірургічного втручання косметичного характеру.

Під час конкурсу судді будуть оцінювати не тільки зовнішні дані учасниць, але також і якість виконаних операцій - чим кращі результати пластики і чим непомітніші сліди від неї, тим більше у дівчини шансів стати переможницею.

У 2010 році в конкурсі Міс пластична хірургія заявлені 22 учасниці, повідомляє Metro.

У 2009 році конкурс Міс пластична хірургія в Угорщиніперемогла 22-річна Ріка Урбан.

Тим часом у Таїланді відбувся міжнародний конкурс краси серед транссексуалів і трансгендерів Miss International Queen-2010



Lenta.ru

