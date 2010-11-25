У Києві презентували аудіокнигу для незрячих

23 листопада в київській книгарні Є презентували аудіокнигу для незрячих з обраних ліричних творів німецькомовного поета єврейського походження Пауля Целана.

Під час презентації відбулася прес-конференція та декламація поезії. Дата презентації була приурочена до дня народження поета.

"23 листопада - день народження Пауля Целана. Йому могло б виповниться 90 в цей день. Квітневого вечора 1970 року 49-річний Целан пішов з життя, стрибнувши з моста Мірабо в Сену", - зазначають організатори презентації.

Розпочинається диск прозою Сергія Жадана Целян, який розпадається на шматки.

"У випадку з Целаном мене завжди вражала конденсація думки і почуттів, його прагнення проникнути крізь мовну матерію, навмисне розламування слів з подальшими спробами скласти з них пропозицію і поетичні рядки в якісно новому вигляді", - зазначив Сергій Жадан.

Як повідомляється, випуск аудіокниги було здійснено в рамках некомерційного проекту, заснованого студентами Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка.

"200 дисків вже знайшли своїх слухачів у Центральній бібліотеці для незрячих ім. В. Островського, ще 250 дисків планують розповсюдити в українських бібліотеках, чернівецьких та київських середніх школах, де вивчають творчість Пауля Целана", - повідомила одна зі студенток, яка брала участь у благодійному проекті.

"Аудіокниги можна прослухати на сайті української редакції радіо Німецька хвиля, яка допомогла в записі диска", - розповіла вона.

*** Пауль Целан (23 листопада 1920, Чернівці - 20 квітня 1970, Париж) - єврейський німецькомовний поет і перекладач. Целан вважається багатьма одним із найкращих європейських ліричних поетів повоєнного часу.

Корреспондент

