Держкіно виділить 13,45 млн гривень на фільм про Чорнобиль

10:20, 25 листопада 2010
Культура
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Прем`єра у першому кварталі 2011-го

Державна служба кінематографії Міністерства культури і туризму України має намір виділити студії SOTA Cinema Group 13,45 млн грн на зйомки фільму В суботу, що розповідає про трагедію на Чорнобильській АЕС.

Відповідне оголошення про застосування процедури закупівлі послуг в одного учасника Держкіно опублікувало в системі розкриття інформації про держзакупки.

Зйомки фільму У суботу відбувалися в Україні та Білорусі навесні-влітку 2010 року. Прем`єра запланована на перший квартал 2011 року.

Орієнтовний виробничий бюджет фільму був заявлений у розмірі 3 млн євро.

Нагадаємо, у виробництві картини задіяні кінокомпанія SOTA Cinema Group (продюсер Олег Кохан, Україна), Пасажир (продюсер Дмитро Єфремов, Росія), Нон стоп продакшн (продюсер Олександр Роднянський, Росія), кіностудія Білорусьфільм (Республіка Білорусь) і Баварія Фільм (президент Матіас Еше, Німеччина).

Як повідомлялося раніше, режисером фільму У суботу став росіянин Олександр Міндадзе, що працював над такими стрічками, як Парад планет, Час танцюриста, Відрив, Мінессота та ін.

Дія картини розгортається в суботу, 26 квітня 1986 року, відразу після аварії на Чорнобильській АЕС. Головний герой – комсомольський працівник Валерій Кабиш – одним із перших дізнається правду про вибух на ЧАЕС і опиняється перед вибором: попередити своїх друзів про аварію, врятувати їх і себе або виконати наказ зверху – не сіяти паніку.

Головну роль у фільмі зіграє молодий російський актор Антон Шагін, відомий глядачам за картинами Стиляги і Ховайся!, а його партнерами стануть дебютантка Світлана Смирнова-Марцинкевич, артист театру Ленком Станіслав Рядінський (Будинок сонця, Андерсен. Життя без любові), музикант В`ячеслав Петкун ( лідер гурту Танці мінус, мюзикл Нотр-Дам де Парі), артисти Сергій Кузькін (театр Сатирикон, серіал Найясніший посол), Олексій Демидов (театр Співдружність акторів на Таганці) та інші.
Корреспондент

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