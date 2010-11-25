Помер відомий французький актор Жульєн Гійомар

У ніч на понеділок, 22 листопада, у віці 82 років помер відомий французький кіноактор, зірка комедій, Жульєн Гійомар.

Це сталося в місті Монпазьє у його власному домі.

Жульєн Жозеф Шарль Марія Гійомар народився 3 травня 1928 року у французькому місті Морле в Бретані. Почав зніматися в кіно в 1961 році. Всього за свою кар`єру Жюльєн Гійомар зіграв у 112 фільмах.

Першу популярність Гійомар отримав наприкінці 1960-х років, зігравши ролі у фільмах Z Коста-Гавраса і Чумацький шлях Бунюеля.

Однак справжню популярність акторові принесла участь у низці картин таких видатних французьких комедіографів, як Філіп де Брока й Клод Зіді.

У 1967 році Жульєн Гійомар знявся у комедії Луї Маля Злодій, потім були ролі у фільмах Борсаліно (1970), Таємниця ферми Мессе (1970), Тихіше, баси! (1971), Повторний шлюб (1972), Алоїз (1974), Бароко (1976), Мадо (1976) та інших.

Зокрема, у фільмі Зіді Крильце чи ніжка Гійомар в ролі фабриканта і власника мережі дешевих ресторанів, які використовують штучні продукти харчування, склав блискучий дует з Луї де Фюнесом – гурманом і ярим поборником збереження найкращих традицій французької кухні.

Не менш яскраві, хоча й невеликі за обсягом ролі, Гійомар зіграв у фільмі Він починає сердитися – кандидата на посаду мера і Відкрийте, поліція! – нещасного поліцейського комісара з хронічним нежитем, якому підлеглі підсипають в ліки кокаїн.

РИА Новости

