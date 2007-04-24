Скрипка не може знайти грошей для проведення ”Рок Січі”
Фестиваль може не відбутися
Олег Скрипка та Компанія "Інітіа Івент Менеджмент" повідомляють про перенесення фестивалю альтернативної музики "Рок Січ".
За словами організаторів, "На адресу оргкомітету "Рок Січі" надійшли сотні заявок від українських гуртів і гуртів з-за кордону, готових виступати на фестивалі зі спеціально розробленою програмою. На превеликий жаль ці досягнення не розв’язують проблеми фінансування фестивалю, яку неможливо позитивно вирішити в умовах соціально-економічної дестабілізації сьогодення".
"Цьогорічна "Рок Січ" мала бути безпрецедентною за масштабом і кількістю виконавців. Певна річ, така робота не лишиться безрезультатною. Кожен колектив, який подав заявку, не буде обділений увагою, а найцікавіші гурти ми обов’язково запросимо до участі у фестивалі, щойно питання про його проведення буде вирішено позитивно", - прокоментував рішення перенести фестиваль Олег Скрипка.
За матеріалами Обозреватель