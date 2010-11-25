Названо лауреата премії Сервантеса

Іспанська письменниця Ана Марія Матуте була удостоєна в середу премії Мігеля Сервантеса в галузі літератури на іспанській мові.

Матуте стала третьою жінкою, яку удостоїли премії Сервантеса, що присуджується з 1976 року. Сума премії складає 120 тисяч євро.

Письменниця, якій зараз 85 років, написала свій перший роман "Маленький театр" у віці 17 років. Серед її найбільш відомих творів – роман "Сім`я Абель", "Свято на північному заході", "Мертві сини", "Забутий король Гуду". Багато своїх книг вона присвячує темам, пов`язаним з Громадянською війною в Іспанії. Ще однією улюбленою темою Матуте є діти. За дитячий роман "Один крок босоніж" вона була удостоєна Національної премії з дитячої літератури.

Матуте – член Іспанської Королівської академії з 1996 року, володарка багатьох престижних національних премій, зокрема премії "Планета". Її книги перекладені 23 мови.

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