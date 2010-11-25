Шимон Перес радить українцям забути свою історію

Президент держави Ізраїль Шимон ПЕРЕС порадив українцям забути про свою історію і опікуватися наукою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи з лекцією «Політичні та економічні виклики в епоху глобалізації», організованої фондом «Ефективного управління» в Кабміні.

“Якби мене українці спитали пораду, я б сказав: забудьте історію. Історія неважлива взагалі», - зауважив Ш.ПЕРЕС.

Він підкреслив, що дехто говорить про необхідність вивчати історію, щоб не повторювати помилок минулого. Він назвав це нонсенсом та безглуздям. «Вам не вдасться повторити помилки минулого, ви просто наробите нових помилок. Немає там що вчити в цій історії», - сказав Президент Ізраїлю.

Він вважає, що історію, крім духовних надбань культури та літератури, варто відкинути.

На думку Ш.ПЕРЕСА, краще заглибитись в науку, яка є «війною проти сліпоти». «Світ існував і в часи Мойсея, і Христа, і Магомета, але просто у них, наприклад, не було окулярів, мікроскопа, телескопа. Коли відкриваються очі, починаєте більше бачити і більше створювати, і навіть сьогодні ми наполовину сліпі», - сказав Президент Ізраїлю.

Він порадив історикам писати історичні книжки і викладати їх в Інтернеті, а решті людей дивитись в майбутнє.

При цьому Ш.ПЕРЕС закликав Україну разом з Ізраїлем працювати в науково-технічній сфері. «Наступні 10 років стануть найсенсаційнішими, якщо говорити про науку», - сказав він.

Ш.ПЕРЕС приділив велику увагу тому, чого може досягнути людина завдяки розвитку науки. Зокрема, він говорив і про освоєння нових планет, і про освоєння нових можливостей мозку людини, про створення штучного мозку, нові матеріали, технології тощо. «Час настав розпочати цю подорож, краще разом, краще в співробітництві, краще в правильному напрямку», - сказав Ш.ПЕРЕС.