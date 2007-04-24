Міні-«ЕтноЕволюцію» прийняла Києво-Могилянська академія

Нещодавно у Києво-Могилянській академії відбулася презентація мандруючого фестивалю «ЕтноЕволюція. Великдень у Космачі», що відбудеться 30 квітня – 1 травня.

У Могилянці учасники дійства показали своєрідний міні-фестиваль, на якому були як і київські гурти, так і представники Космача. Вже на презентації відвідувачам було дано зрозуміти, що фестиваль не має на меті просто відпочинок. Це в першу чергу культурно-просвітницький захід. Відтак на презентації були майстер-класи з гончарства майстра Сергія Шафірова та ляльки-мотанки від Людмили Тесленко-Пономаренко.

Отже, почнемо з найприємнішого. «ЕтноЕволюція» вже з першого свого проведення (варто нагадати – перший фестиваль проводився у Києві) заклали початок хорошій традиції – видавати тематичні диски. Так, у Могилянці світ побачив перший збірник етно-музики, виданої видавництвом «Укрм’юзік».

«Багато людей в Україні не знайомі з власною культурою, – каже організатор фестивалю Валерій Гладунець. – Цей фестиваль відкриє українцям їхню культуру. Ми помандруємо всією Україною і не зупинятимемося лише на Космачі. – При цьому Валерій додає, – Сподіваюся у Космачі це свято стане традиційним».

Отже, можливо, «ЕтноЕволюція» ще навідається до Космачу.

На заході був присутній голова сільради Дмитро Пожоджук, який закликав їхати не в Ко’смач, а у Косма’ч, оскільки, як виявилося, це два різних села. Дмитро нагадав про те, що Космач – село, де живуть нащадки самого Олекси Довбуша. Потому, присвяту йому заспівав гурт «Пропала Грамота». Але про це пізніше.

«Ми постійно кажемо про те, що наш фестиваль у першу чергу є культурно-освітнім, – каже Гладунець. – У нас відбуватимуться майстер-класи з різних видів народного мистецтва: бондарство, дроблення постолів, дримб, гра на музичних інструментах. Єдине мистецтво, що не представлене в Космачі – це гончарство, гончара ми привозимо з Києва. Можна буде власноруч виготовити знамениту гуцульську писанку, яка, не побоюсь цього – найкраща у всьому світі! – голосно заявляє Валерій – додаючи, – до того ж Космач – це келія сонця. Відвідувачі зможуть побачити до всього ще й чарівність природи Карпат. Гурти, представлені на фестивалі, звісно ж непопсові. Тому що за кордоном, приміром, не цікавить людей наша попса. Їх цікавить справжня музика – етно-музика»!

«Зробимо так, щоб попса не цікавила людей і в Україні»! – заявляє лідер «Самих Своїх» Олег Сухарев.

Музичну частину презентації відкривала «Роксоланія» народними піснями, у цей час нарід ще підтягувався на дійство. А оьс коли вже заспівали «Божичі» - у залі не було вільних місць.

За матеріалами "СУМНО"