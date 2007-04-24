На Закарпатті відкопують руїни православного монастиря Х ст.

У селі Грушеві Тячівського району Закарпаття розкопують монастир Х ст. Слухачі духовної семінарії УПЦ (МП) знайшли частину кам’яного фундаменту, вийняли з-під землі мощі монахів, які загинули під час монгольської навали у ХІІІ ст.. Про це сьогодні, 24 квітня, ЗІКу повідомила Релігійно-інформаційна служба України (РІСУ.

«Тут є старовинні фрески, — говорить настоятель монастиря архимандрит Стратонік, — коричневі уламки стін. 1997-го на цій горі почали з’являтися чуда. Житель Грушова зрубав 150-річну яблуню, яка росла на тому місці, де стояв монастир, а коли розколов її, то побачив усередині хрест. Це був знак, що руїни потрібно розкопати».

Поряд із розкопками п’ятеро монахів будують новий монастир Архангела Михаїла.

Як інформує РІСУ, у стародавньому монастирі, який існував у Грушеві, була перша руська друкарня, а також школа. За словами історика Євгена Перфецького, монастир існував до XIV ст., а давнім його вважали ще в 1391 р., коли царгордський Патріарх Антон надав монастиреві привілей самоуправи. Таким чином, монастир отримав право здійснювати духовну владу в Мараморощині. 1556 року обитель була підпорядкована Мукачівській єпархії. Остаточна руйнація монастиря відбулася e 1670-роках, як результат частих турецько-татарських нападів. Монастирське майно ще довго значилося в описах марамороських монастирів XVIII. Нині на місці монастиря стоїть кам’яний хрест. Розкопки монастиря розпочалися 1997 року, коли науковці Ужгорода та Бая Маре (Румунія) віднайшли фундамент і підвальне приміщення монастиря.