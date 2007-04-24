Столиці Колумбії привласнили звання Світової книжкової столиці

Місту Богота (столиця Колумбії) привласнили звання Світової книжкової столиці 2007 року. Церемонія передачі цьому місту звання була відмічена дзвоном дзвонів всіх католицьких церков Боготи рівно опівдні.

Протягом подальших 365 днів Богота носитиме цей почесний титул, присуджений їй ЮНЕСКО. Столиця Колумбії стала першим містом e Латинській Америці, що одержало це звання, передає «Ітар-тарс».

Є декілька причин, чому колумбійська столиця одержала це почесне звання. По-перше, в Боготі - широко розгалужена мережа публічних бібліотек – Бібліомережа, а також більше 80 читацьких клубів, чому багато місцевих жителів уже перетворилися на книголюбів. По-друге, саме в колумбійській столиці знаходиться найвідвідуваніша бібліотека в Латинській Америці - бібліотека імені Луіса Анхеля Аранго.

Крім того, напередодні Міжнародного книжкового ярмарку, який щорічно відбувається у Боготі, столичною владою була проведена незвичайна акція, у ході якої жителі колумбійської столиці, які змушені простоювати в чергах, пропонувалося почитати книгу. Серед авторів, роботи яких пропонувалися до читання - Толстой та Антон Чехов.

За матерыалами 24.ua