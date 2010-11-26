Великий антикварний салон відбудеться у Мистецькому Арсеналі

З 16 по 26 грудня в столичному культурно-мистецькому і музейному комплексі "Мистецький Арсенал" утретє відбудеться Великий антикварний салон – найбільший в Україні проект, що представляє шедеври світового мистецтва, унікальні приватні й галерейні збори.

Цього року Салон у рамках спеціальної програми "Музей-гість" презентує два унікальні виставкові проекти: "Шедеври сакрального мистецтва України" і "Київська школа живопиши" з колекцій провідних музеїв Чернігова, Львова і Музею історії Києва.

Прикраса виставки – срібна шата кіота Чудотворної ікони Ільїнськой Богоматері, яка була виготовлена на кошти гетьмана Івана Мазепи в Троїцькому соборі Чернігова. За 300 років свого існування вона піддалася деяким пошкодженням, а цього року обрамлення ікони одержало своє друге життя.

Також у рамках Салону буде представлена підбірка живописних творів з колекції Музею історії Києва – полотна видатних українських художників Сергія Шишка і Олександра Хвостенко-Хвостова. Експозиція продемонструє відомий і майже забутий Київ середини і другої половини ХХ століття.

Сакральне мистецтво України ХVІ-ХVІІІ століть презентують неабиякі експонати, які до цих пір знаходилися в музейних сховищах Чернігівського обласного історичного музею ім. Тарновського, Національній галереї мистецтв у Львові, Львівського музею історії релігії, Національного заповідника "Софія Київська" і музею "Духовні скарби України".

Крім того, Великий антикварний салон-2010 представить строкату палітру приватних і галерейних зборів. У проекті візьмуть участь близько 25 українських галерей.

Урочисте відкриття Великого антикварного салону відбудеться 15 грудня. Почесними гостями стануть відомі діячі культури й мистецтв, колекціонери, галеристи, арт-дилери та інші відомі особи України і зарубіжжя.

Уперше Великий антикварний салон відбувся в 2008 році. Тоді на нім був представлений живопис і скульптура Паризької школи: Амедео Модільяні, Пабло Пікассо, Костянтина Бракузі, Жака Ліпшиця, Марка Крокувала, Альберто Джакометті, Мане-Каца, а також творчість видатних українських художників. У 2009 році Салон презентував твори майстрів світового рівня: Сальвадора Далі, Огюста Родена, Франсуа Помпона, П’єра Огюста Ренуара.

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