Lady GaGa може бути позашлюбною дочкою Елтона Джона
16:10, 26 листопада 2010Культура
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Вони люблять однакові туфлі
Британський співак Елтон Джон заявив, що якби він мав дочку, то це була б американська поп-зірка Lady GaGa.
"Вона – немов позашлюбна дочка, – сказав артист у телеінтерв`ю. – Якби я мав дочку, це, без сумнівів, була б Lady GaGa. Вона має схильність до тих же туфель на високих каблуках, що і я; вона прекрасна. Впливає на величезну кількість людей – можете це спостерігати... Вона – немов всі ми".
Зараз Елтон Джон і Lady GaGa записують разом пісню «Hello, Hello» для нового діснеївського мультфільму «Гномео і Джульєтта 3D». Цей анімаційний фільм – інтерпретація п`єси Уїльяма Шекспіра, в якій протиборствуватимуть сім`ї гномів садових і домашніх, – вийде в прокат в лютому 2011 року.
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