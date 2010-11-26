Lady GaGa може бути позашлюбною дочкою Елтона Джона

Британський співак Елтон Джон заявив, що якби він мав дочку, то це була б американська поп-зірка Lady GaGa.

"Вона – немов позашлюбна дочка, – сказав артист у телеінтерв`ю. – Якби я мав дочку, це, без сумнівів, була б Lady GaGa. Вона має схильність до тих же туфель на високих каблуках, що і я; вона прекрасна. Впливає на величезну кількість людей – можете це спостерігати... Вона – немов всі ми".

Зараз Елтон Джон і Lady GaGa записують разом пісню «Hello, Hello» для нового діснеївського мультфільму «Гномео і Джульєтта 3D». Цей анімаційний фільм – інтерпретація п`єси Уїльяма Шекспіра, в якій протиборствуватимуть сім`ї гномів садових і домашніх, – вийде в прокат в лютому 2011 року.

Кореспондент