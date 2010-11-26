У Києві презентували книгу, в якій 420 документів про Голодомор

У Києво-Могилянській академії презентовано книгу «Голодомор 1932 - 1933 років в Україні за документами Галузевого державного архіву СБУ. Анотований довідник».

Як передає кореспондент УНІАН, один з упорядників книги, доктор історичних наук Василь ДАНИЛЕНКО під час презентації зазначив, що до неї ввійшли 420 документів, які стосуються Голодомору. Він наголосив, що це перше видання повного переліку всіх розсекречених документів СБУ (1930 - 1980-ті роки) про Голодомор та короткий огляд їх змісту. За його словами, дане видання розраховане не тільки на істориків, юристів, краєзнавців, але й усіх, хто вивчає історію України ХХ ст.

В.ДАНИЛЕНКО повідомив, що в цій книзі вперше описані виявлені в Галузевому державному архіві СБУ документи, що стосуються перепису населення 1937 року. За його словами, тут є свідчення людей, які були арештовані по справі, яка стосувалася перепису населення і, зокрема, тих, хто прогнозували ситуацію на майбутнє з чисельністю населення в Україні. Він зазначив, що документи показали значні втрати серед населення. В.ДАНИЛЕНКО повідомив, що один з арештованих сказав, що подав розрахунки, що в 1937 році буде в Україні 35 мільйонів людей, але по результатах перепису було лише 29 мільйонів. За його словами, “з цих документів можна встановити цифру приблизно втрат населення від Голодомору - 6 мільйонів осіб”.

В.ДАНИЛЕНКО повідомив, що в книзі міститься іменний та географічний покажчики. За його словами, в іменному покажчику названі не тільки жертви Голодомору, але й “уповноважені, які організовували цей Голодомор-геноцид українського народу, великий перелік суддів, прокурорів, активістів партійних, радянських, які вчинили наругу над українським народом”.

Історик розказав, що містяться в книзі документи, які показують як була “організована харчова блокада”, як не допускалося в Україну ввезення з інших республік продуктів, як не дозволяли людям виїхати з України, щоб врятуватися.

В.ДАНИЛЕНКО повідомив також, що в книзі є розсекречені документи - інформаційні повідомлення та доповідні записки КДБ УРСР, які розкривають форми і методи боротьби КДБ проти поширення у світі правди про Голодомор.

В.ДАНИЛЕНКО повідомив, що книга вийде накладом 1000 екземплярів, але буде і електронна версія книги.