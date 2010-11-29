Помер знаменитий американський комедійний актор Леслі Нільсен

Популярний американський актор Леслі Нільсен, відомий своїми комедійними ролями у фільмах Аероплан! і Голий пістолет помер у віці 84 років.

Як повідомив агент актора Джон Келлі, Нільсен помер в лікарні, розташованій неподалік від свого будинку в місті Форт-Лодердейл, штат Флорида, де він проходив лікування від запалення легенів.

*** Канадець за походженням, Нільсен приїхав підкорювати Голівуд в середині 1950-х років, будучи вже відомим драматичним актором в Нью-Йорку, де він грав у популярних телесеріалах.

Його високий зріст, виразне обличчя і багата міміка відразу зробили Нільсена одним з найбільш затребуваних голлівудських акторів, проте спочатку йому діставалися в основному незначні ролі.

Кінематографічна кар`єра актора почалася з серйозних драматичних ролей, хоча його колеги по знімальному майданчику завжди наголошували, що за кадром Нільсен мав славу великого жартівника.

Його справжнє акторське амплуа було розкрито після виходу в 1980 році на екрани фільму Аероплан!, що став хітом міжнародного кінопрокату. Відтоді Нільсен зіграв більш ніж у трьох десятках фільмів.

Актор продовжував активно зніматися, незважаючи на похилий вік. Останній фільм за його участю, Дуже страшне кіно - 5 повинен вийти в прокат у 2011 році.

Корреспондент

