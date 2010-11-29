У Лаврі відкривається виставка бразильского художника

У Київській міській галереї мистецтв "Лавра" 29 листопада відбудеться урочисте відкриття виставки творів бразильского художника українського походження Мігеля Бакуна "Повернення до джерел". Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури і туризму України.

Експозиція приурочена до 100-річчя від дня народження художника, яке відзначали минулого року, і охоплює 30 років його творчості. Серед робіт Бакуна, які будуть представлені на виставці, - ландшафт області Курітіба, морські пейзажі, два автопортрети, а також серія графіки.

У своїй творчості Мігель Бакун зумів з`єднати експресіонізм, імпресіонізм і сюрреалізм. Крім того, художник звертається до релігійної тематики і абстракціонізму. За особливе вміння працювати з кольором його називають "бразильським Ван Гогом".

Виставка пройде у рамках святкування 120-ої річниці початку української іміграції у Бразилію.

Ознайомитися з творчістю Мігеля Бакуна можна буде до 5 грудня 2010 року.

ЛIГАБiзнесIнформ