Більш як 270 робіт Пікассо знайдено в домі електрика

Картини Пабло Пікассо було виявлено в електрика, який працював свого часу в будинку художника, повідомляє РИА "Новости".

Син відомого іспанського художника-модерніста подав до суду на колишнього електрика, який, пропрацювавши у метра декілька років, привласнив собі 270 робіт живописця загальною вартістю 60 мільйонів євро.

Про існування такого скарбу, який складається з не відомих раніше картин, малюнків і нотатників його батька, Клод Пікассо дізнався тільки у вересні. Це трапилося, коли до нього з проханням виписати сертифікати достовірності цих витворів мистецтва звернулася немолода французька пара, де чоловік був колишнім електриком знаменитого художника.

Як пояснив П`єр Ле Геннек, колишній електрик, усі шедеври йому подарував сам метр, будинки і вілли якого він обслуговував протягом трьох останніх років життя художника. Проте спадкоємець Пікассо цій заяві не повірив, сказавши, що його батько ніколи не почав би "розбазарювати" в такій кількості те, над чим працював усе життя.

Картини датуються 1900-1932 роками, серед них дев`ять колажів у стилі кубізму, акварель так званого блакитного періоду, гуашеві роботи, літографії, а також портрети його першої дружини Ольги.

Пікассо вважають найдорожчим художником світу. Згідно з підрахунками фахівців, в 2008 році рейтинг 10 найкращих художників, які принесли найбольший прибуток своїм власникам, очолив саме він. Обсяг продажів його робіт сягнув 262 млн доларів. За останніх 10 років ціни на твори Пікассо, однаково, чи то скульптура, живопис або графіка, зросли на 96% і досягли найвищого рівня в січні 2008 року.

Так, наприклад, картину знаменитого іспанського художника "Оголена на тлі бюста і зеленого листя", яку він написав у 1932 році, було продано на аукціоні торгового дому Christie`s в Нью-Йорку більш ніж за 106 мільйонів доларів, що стало новим світовим рекордом за вартістю витвору мистецтва.