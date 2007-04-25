Андрухович разом з «KARBIDO» привезли до Києва «SAMOHON»

Довгоочікувана презентація нового роману патріарха української літератури Юрія Андруховича нарешті відбулася у Києві. 24 квітня столичний кінотеатр «Кінопанорама» заледве вмістив усіх охочих дізнатися більше про книгу під назвою «Таємниця». Втім, Андруховичу цього вечора довелося не тільки читати, а й виступати у незвичній для себе ролі співака.

Організатор презентації – видавництво «Фоліо» - анонсувало найбільший всеукраїнський тур на підтримку нового роману. Розпочалися «літературні гастролі» 4 квітня на батьківщині видавця – у Харкові. Серед інших міст, яким пощастило потрапити в десятку щасливчиків, - Дніпропетровськ, Херсон, Одеса, Острог, Рівне, Івано-Франківськ, Київ, Львів та Ужгород. У кожному місті представляти нову книжку Андруховичу допомагають його колеги-письменники, добре знані в своєму регіоні – Сергій Жадан, Віктор Неборак, Тарас Прохасько, Олександр Ірванець. Окрім того презентація у деяких містах супроводжувалася другою частиною – музичною. Так пощастило зокрема Львову та Києву, де слухачам запропонують спільний проект Юрія Андруховича з гуртами «KARBIDO» і «Мертвий Півень».

Київська презентація припала саме на розпал туру й зібрала небувалу кількість слухачів, преси та впливових діячів українського політикуму. У глядацьких рядах було помічено майора Мельниченка, який, вочевидь, також є палким шанувальником творчості письменника. Окрім нього, послухати Андруховича прийшов і Віктор Пінчук, який як голова «PinchuckArtCentre» цікавиться сучасним мистецтвом і літературою, виявляється, також. Лідер гурту «Мертвий Півень» Михайло Барбара, донька патріарха й молода письменниця Софійка Андрухович, ведучий «Студії 1+1» Юрій Макаров і багато інших відомих людей зібралося того вечора у «Кінопанорамі».

Перша частина презентації, власне «Таємниця», була інсценізацією двох фрагментів роману. Без вступу та передмов Олександр Ірванець (як і Андрухович, член «Бу-Ба-Бу») зіграв містичного німецького журналіста, з яким Андрухович спілкувався 7 вечорів поспіль. Юрій Андрухович виступив у ролі себе самого, тобто відомого українського письменника, патріарха літературного угрупування «Бу-Ба-Бу».

Автобіографічний уривок першого розділу розповів слухачам про дитинство в Станіславові , вболівання за українську збірну з футболу, що на той час прирівнювалося до «війни за незалежність» і найдовше у світі слово, якого майбутнього письменника навчила бабця. Авторам, тобто Ірванцеві та Андруховичу. Успішно вдавалося втримувати увагу присутніх, розбавляючи біографічні тиради жартами й навіть пробуючи їх інсценізувати.

Та й чи варто було розповідати щось про «Таємницю» у черговий раз, коли звістка про новий роман була на вустах як шанувальників так і нетерпимих критиків ще з початку березня?! Цей «роман- інтерв’ю» сам автор визначив як звукову книжку, фонограму, тривалістю у 70 годин бесіди. Однією з найбільших таємниць книги стала загадкова смерть таємничого співрозмовника. Читачам залишається лише здогадуватися – чи існував він насправді, чи це чергова містифікація Андруховича, який вміло це робив у попередніх романах.

Але справжньою приємною несподіванкою для присутніх стала друга частина презентації, у якій Андрухович-письменник поступився місцем Андруховичу-виконавцю. Разом з польським гуртом «KARBIDO» (м.Вроцлав) автор «Таємниці» представив спільний музично-поетичний проект «SAMOHON». Це, за визначенням самого письменника, рок-проект, який складається з 7 авторських композицій, раніше вже виконаних у музичному супроводі, та ще двох дописаних – «Козак Ямайка» і народної пісні «Зеленая ліщинонько».

У письменника вже є досвід подібної музично-поетичної співпраці – проект «Андрухоїд» у стилі вільний джаз. Рок-виконання надало нового звучання віршам – більше експресії, чіткості, гучності. Музика у даному проекті не була лише фоном, вона була значущою повноцінною складовою, яка іноді навіть намагалася перекричати голос автора. Проте Андрухович приємно здивував: як манерою виконання, так і силою голосу. Заключну пісню концерту він виконав соло – і це вже не була декламація, а повноцінний спів.

Сьогодні, 25 квітня, про «Таємницю» дізнаються у Львові. Львів’яни також матимуть нагоду насолодитися спільним проектом Юрія Андруховича та гурту «Мертвий Півень» - «Пісні Мертвого Півня». Залишається лише гадати, яку несподіванку припіднесе Андрухович там.

Яка таємниця прихована у новому романі Юрія Андруховича, можна дізнатися лише прочитавши цей «замість-роман». Натомість одне відкриття нова книга таки допомогла зробити: виявляється, Андрухович, якого знають як поет, вміє ще й непогано співати. Країна завмерла в очікуванні сольної кар’єри Патріарха «Бу-Ба-Бу».

Євгенія КОВАЛЕВСЬКА