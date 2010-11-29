Українська «Вікімедія» вийшла на третє-четверте місце у світі

За інформацією статистичного серверу Фонду «Вікімедія», в жовтні 2010 р. в Українській Вікіпедії була переглянута рекордна кількість сторінок - 25,3 мільйони (10 сторінок щосекунди), що становить 0,19% від переглядів сторінок Вікіпедії всіма мовами, або 25-е місце в світі.

Про це УНІАН повідомили в громадській організації Вікіпедія Україна.

За динамікою зростання відвіданих сторінок (+31% у жовтні 2010 року, порівняно з жовтнем 2009 року) Вікіпедія українською мовою вийшла на третє-четверте місце в світі серед 50 найбільших мовних розділів Вікіпедій.

Серед 50 найбільших Вікіпедій найдинамічніше зріс інтерес до Вікіпедій російською (+52%), індонезійською (+41%), українською (31%), арабською (+31%), іспанською (+27%), персидською (+26%) мовами.

Всього за жовтень 2010 року в світі було переглянуто 13 млрн. 614 млн. сторінок Вікіпедії (сумарно всіма 273 мовами), або 5 тис. 300 сторінок щосекунди.

Найбільшу кількість сторінок переглянуто у Вікіпедії в жовтні 2010 року англійською мовою - 7 млрд. 192 млн. стор. (+19% порівняно з жовтнем 2009 року), японською - 1 млрд. 151 млн. стор. (+10%), іспанською – 1 млрд. 005 млн. стор. (+27%). Російською мовою було переглянуто 512 млн. стор. (+52%).

За кількістю всіх створених статей (244 тисячі) Українська Вікіпедія поки що на 16-му місці у світі.

Довідка УНІАН. Вікіпедія є вільною енциклопедією, в якій створювати і редагувати сторінки може кожен. Програмні та організаційні механізми Вікіпедії ведуть до того, що обсяг інформації у Вікіпедії безперервно збільшується, а якість покращується.

Вікіпедія вільна від реклами і утримується за рахунок добровільних пожертвувань.

Українська Вікіпедія є найбільшим енциклопедичним ресурсом і найбільшим колективним твором українською мовою - за всю історію Української Вікіпедії її редагували 85 тис. 790 осіб, із них 4065 зробили більше 10 редагувань.

За жовтень 2010 року в Українській Вікіпедії було створене 7 тис. 149 статей (в середньому, 231 нова стаття щоденно).