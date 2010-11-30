Померла Белла Ахмадуліна

Померла відома радянська і російська поетеса Белла Ахмадуліна.

Як передає РІА «Новости», вчора про це повідомили її колеги.

"Годину тому помер великий російський поет Белла Ахмадуліна. Вічна пам`ять! Інших слів поки що немає", - написав письменник Євген ПОПОВ сьогодні в своєму блозі в "Живому журналі". Інформацію про смерть Б.Ахмадуліної в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" підтвердила завідуюча літературно-творчим відділом Центрального будинку літераторів Наталія ПОЗНАНСЬКА. За її словами, поетеса померла на 74-му році життя в Передєлкіно.

Белла (Ізабелла) Ахатівна Ахмадуліна народилася 10 квітня 1937 року в Москві. Вірші писала з дитинства. Відразу після школи Б.Ахмадуліна поступила в Літературний інститут, ще студенткою почала публікуватися в літературних журналах, а також в рукописному виданні "Синтаксис". Крім поезії, вона займалася журналістикою, писала нариси. У 1959 році Б.Ахмадуліну виключили з інституту за відмову брати участь в цькуванні Бориса Пастернака, але потім відновили, і в 1960 році вона закінчила Літінстітут, захистивши диплом на "відмінно". Перша книга Б.Ахмадуліної - "Струна" була видана в 1962 році. У 1964 році Б.Ахмадуліна знялася у фільмі "Живе такий хлопець", де зіграла журналістку.

Б.Ахмадуліну вважають одним з найбільш яскравих поетів, які починали під час хрущовської відлиги. У 1989 році Б.Ахмадуліна була нагороджена Державною премією СРСР.