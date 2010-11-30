Євген Гришковець: Резолюція ЄС щодо України напружила Росію

Російський драматург, письменник і актор Євген Гришковець зазначив, що прийняття Європейським Союзом резолюції щодо України "напружило Росію".

Про це Гришковець сказав під час шоу Велика політика з Євгеном Кисельовим в ефірі телеканалу Інтер.

Відповідаючи на питання, чи принесе користь українцям безвізовий режим з ЄС, Гришковець сказав:

"Безумовно, певне задоволення від цього буде, підвищиться самооцінка. У всякому разі, якщо Європейський Союз прийме безвізовий режим для України, то це буде серйозний знак для Росії: а чому не нам першим? Це, звичайно, напружило Росію. Для багатьох людей це просто питання самолюбства".

"Але я сподіваюся, що українці отримають безвізовий режим з Євросоюзом", - цитує письменника ЛІГАБізнесІнформ.

Разом з тим, за його словами, українці й росіяни, у разі встановлення для цих країн безвізового режиму, не стануть переїздити жити за кордон.

"Ті, хто це хотіли, вже давно зробили це й живуть там", - зазначив Гришковець.

Нагадаємо, що з 26 по 28 листопада 2010 року в Києві пройшли гастролі Євгенія Гришковця. За три дні драматург представив українцям свій новий спільний альбом з групою Бігуді, зіграв свій відомий спектакль Дредноути і новий моноспектакль +1. Вистави відбулися за повного аншлагу.

*** Як повідомлялося, у четвер, 25 листопада, Європарламент схвалив резолюцію щодо України. У документі Європарламент зазначив право України подати заявку на членство в ЄС. Крім того, в резолюції йдеться про необхідність поліпшення виборчого законодавства і міститься заклик до української влади ретельно розслідувати всі повідомлення про порушення прав і свобод, покласти край будь-яким порушенням і перевірити роль Служби безпеки України у випадках втручання в демократичні процеси.

ЛIГАБiзнесIнформ

