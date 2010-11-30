Леслі Нільсен помер уві сні

Знаменитий голлівудський комедійний актор Леслі Нільсен (Leslie Nielsen) помер у себе вдома, в місті Форт Лодердейл (Флорида) уві сні, оточений родичами і друзями.

Про це повідомив племінник актора.

Раніше агент актора повідомив, що Нільсен, котрий прославився завдяки фільмам Аероплан! (1980) та Голий пістолет (1988), помер в одній із лікарень, розташованій неподалік від його будинку, де актор лікувався від пневмонії.

Леслі Нільсен (повне ім`я Леслі Вільям Нільсен, Leslie William Nielsen) народився 11 лютого 1926 року в Реджайні, у канадській провінції Саскачеван.

Під час Другої світової війни його взяли до Королівських військово-повітряних сил Канади. Після закінчення служби Нільсен працював диктором на місцевому канадському радіо.

У 1949 році він закінчив школу акторської майстерності у Нью-Йорку. Протягом наступних трьох років знімався в різних телевізійних драмах.

У середині 1950-х років Леслі Нільсен переїхав до Голлівуду, де дебютував на великому екрані у фільмі Король бродяг (1956). Першою ж великою роботою Нільсена в кіно стала фантастична стрічка Заборонена планета (1956), де він блискуче зіграв головну роль командира космічного корабля капітана Адамса разом з Волтером Підженом та Енн Френсіс.

У 1960-1970-х роках актор грав в основному епізодичні ролі. За цей період Нільсен знявся в 50 фільмах, але широкої популярності так і не отримав.

Кінематографічна кар`єра актора почалася з серйозних драматичних ролей, хоча його колеги по знімальному майданчику завжди наголошували, що за кадром Нільсен мав славу великого жартівника. Його справжнє акторське амплуа було розкрите після виходу в 1980 році на екрани фільму Аероплан!, що став хітом міжнародного кінопрокату. Відтоді Нільсен зіграв більш ніж у трьох десятках фільмів.

Його найвідоміша роль – детектива Френка Дребена (Frank Drebin) у трьох частинах поліцейської комедії Девіда Цукера (David Zucker) Голий пістолет.

У того ж Цукера актор зіграв свою останню роль – це був фільм Американська казка (American Carol) 2008 року.



РБК-Украина

