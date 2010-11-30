У Києві відбудеться виставка молодих українських художників

У середу, 1 грудня, о 18:30, у Києві відбудеться прем`єра арт-проекту ILLUMINATION від MironovaGallery та відкриття однойменної виставки найкращих молодих художників України.

Виставка пройде у виставковому залі Інституту проблем сучасного мистецтва, розташованого по вулиці Щорса, 18-д. Вона буде відкрита для відвідувачів з 2 по 30 грудня 2010 року. Вхід вільний.

До експозиції увійшли 11 робіт найкращих українських молодих художників, які були відібрані міжнародними експертами з мистецтва MironovaGallery спільно з художньою радою Інституту проблем сучасного мистецтва, повідомили Корреспондент.net у прес-службі Галереї Тетяни Миронової (MironovaGallery).

Це Андрій Сидоренко (спецпроект Пляж, Київ); Марина Талютто (ручна шовкографія, Київ); Юрій Сивирин (живопис на картоні, Київ); Ганна Валієва (живопис на синтепоні, Київ); Тетяна Войтович (живопис, Івано-Франківськ); Тереза Барабаш (проект XS-XXL, Львів), Михайло Барабаш (проект Алегорія прекрасного, Львів); Оксана Проценко (живопис, колаж, Львів); Федір Олександрович (інсталяція Комунікація, Київ) і спільний проект 10 M Олексія Хорошка (Луганськ) та Сергія Петлюка (Івано-Франківськ).

За словами організаторів, особливу увагу привертає робота Михайла Барабаша, в сюжеті якого скульптура людини з квітів спостерігає за процесом в`янення троянд.

Для проекту іншого художника, Андрія Сидоренка, "в якому автор розглядає проблеми соціальної ієрархії відпочивальників на пляжі, як людей, задіяних у грі колективного несвідомого", буде відтворена атмосфера справжнього пляжу з галькою, кабінкою для переодягання, рушниками, відеорядом морського узбережжя. У проекті: живопис, відео-арт та інсталяції.

Символічним входом-коридором на виставку стане арт-робота Олексія Хорошка та Сергія Петлюка, в якій звичайна картата сумка представлена як художній об`єкт екстер`єру.

Оксана Проценко, номінантка першої премії молодих художників PinchukArtCentre, представить свою нову живописно-колажну серію, до якої увійшло масштабне "і за змістом, і за розмірами" полотно Дорога в небо (2,52 м на 3,55 м), відзначають організатори виставки .

За їхніми словами, концепція виставки ILLUMINATION (з англ. освітлення, роз`яснення) полягає у висвітленні різних актуальних явищ сучасного арту, як одного з перспективних напрямків розвитку культури.

Окрім виставки українських молодих художників, у рамках проекту ILLUMINATION пройде також художня виставка робіт талановитих дітей зі шкіл-інтернатів, яку організовує Всеукраїнський благодійний фонд Дорога майбутнього.

Також в один із виставкових днів планується благодійна акція: молоді художники з проекту ILLUMINATION організують майстер-клас для юних талантів.

Організатори сподіваються, що проект ILLUMINATION стане концептуальним всеукраїнським проектом об`єднання найкращих молодих імен сучасного мистецтва. Галерея Тетяни Миронової, міжнародні та українські експерти, яких вона об`єднує, ставлять перед собою стратегічну мету відкриття нових українських арт-зірок для подання їх на найкращі арт-форуми світу.

"Сьогодні важливо сформувати нову хвилю сучасного мистецтва серед прогресивної української молоді, і це перспективно для великого процесу нашої інтеграції у світовий арт-простір", підкреслила засновниця MironovaGallery, радник Міністра культури і туризму України Тетяна Миронова.

Нагадаємо, що у вересні 2010 року MironovaGallery представляла Україну на міжнародній художній ярмарці АРТ Москва.

Тетяна Миронова в 2008 році була удостоєна державного Ордена Княгині Ольги за внесок у розвиток мистецтва. А з вересня 2010-го Миронова – радник Міністра культури і туризму України.

Корреспондент.net