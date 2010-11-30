Девід Лінч дебютував як співак

Знаменитий американський кінорежисер Девід Лінч, автор культових фільмів Голова-ластик, Твін Пікс, Шосе в нікуди, Синій оксамит, записав два дебютних синглу.

Пісні під назвою Good Day Today і I Know надійдуть у продаж сьогодні, 29 листопада, проте поки вони будуть поширюватися тільки в цифровому форматі через онлайн-магазин iTunes.

Передбачається, що вони також будуть видані на CD, оскільки лейбл Sunday Best, який випускає їх, спеціально підготував обкладинки для дисків, повідомляє The Guardian.

Водночас, одна з пісень Лінча була викладена на ресурсі SoundCloud.

При цьому Девід Лінч зазначив, що не припинить знімати фільми, щоб вивільнити час для подальших занять музикою.

"Я не покину кінематограф. Музика - це важлива складова фільмів", - заявив режисер.

Лінч не вперше займається музикою. Зокрема, він співпрацював з Анджело Бадаламенті і Джулі Круз. Крім того, він брав участь у роботі над альбомом Dark Night of the Soul, який вийшов у липні 2010 року (спільний проект продюсера Danger Mouse і гурту Sparklehorse).

Нагадаємо, що в квітні 2009 року Девід Лінч відвідав Київ. В українській столиці він відкрив представництво Фонду Девіда Лінча, який пропагує трансцендентальну медитацію, а також презентував свою книгу Упіймати велику рибу. Медитація, усвідомленість і творчість.

Lenta.ru

