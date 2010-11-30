РФ шантажувала Азербайджан через український Голодомор

Росія шантажувала президента Азербайджану Ільхама Алієва і намагалась змусити його не визнавати голодомор геноцидом українського народу.

Про це йдеться у документах, оприлюднених Wikileaks.

Так, згідно з документами, цю історію розповів сам Алієв британському Принцу Ендрю.

"Алієв отримав документ від президента Медведєва, в якому зазначено, що якщо Азербайджан визнає Большевистський штучний голодомор в Україні "геноцидом" в ООН, "то ви маєте забути про нагорний Карабах взагалі", - йдеться у документі.

Принц Ендрю підтвердив, що й інші президенти отримували від Москви відповідні "директиви", і спитав у посла в Киргизії, чи знає вона про такі ж посили на адресу Бакієва. Однак посол не знала про це.

"Українська правда"