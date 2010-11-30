У Львові показали нове для України мистецтво (фото)

У Львівському Палаці мистецтв, що на вулиці Коперніка, 17, уперше показали виставку мистецтва dark-art. «Мистецтво у темряві» – перший у Львові арт-проект, мета якого – презентувати новий для України напрям мистецтва – dark-art, так зване «темне мистецтво».

Основні теми dark-at– темна романтика, страшні казки, психологічні фантазії, фентезі, уривки зі снів, потойбіччя, інші світи. Мистецтво dark-art дуже символічне та асоціативне, в цьому його схожість із сюрреалізмом.

У всьому світі проходять подібні заходи, спрямовані на популяризацію dark-art, адже цей напрям зараз стає все більше актуальним, сучасні комп’ютерні ігри та графіка більш ніж на 50 % складаються із dark-art.

Арт-проект «Мистецтво в темряві» складається з двох частин: тематична експозиція живопису та концерт на її підтримку. В експозицію увійшли роботи художників, фотографів, графіків, режисерів з Чернівців, Львова, Києва, Тернополя, які були відібрані на конкурсній основі. Близько тринадцяти художників, а це, в основному, молоді люди віком від 20 до 30 років, представили живописні та графічні роботи, основна тематика яких – потойбіччя, символічні знаки, предмети, химерні істоти та люди. Варто відзначити роботи львів’ян Максима Дмитріва і Юрія Ярового та художниці з Тернополя Вероніки Кіяшко, інсталяція якої з рентгенівськими знімками з підсвіткою стала основним експонатом виставки.

Як зазначила організатор арт-проекту «Мистецтво в темряві» Діана Шкорина, художники, які малюють у такому жанрі, не можуть представити свої роботи широкому загалу, адже подібних виставок не існує, принаймні на західній Україні. А dark-art зараз дуже популярний, і цей напрям мистецтва вартий того, аби не бути в тіні.

На відкритті виставки, на підтримку «темного мистецтва» виступили відомі гурти, які виконують музику в стилі Gothic Doom, Doom Metal, Alternative/Metal, а хедлайнерами стали польський гурт Cemetery of Scream [Gothic/Dark Metal] та київський колектив Error Genesis [Ukrainian EBM/Dark Electro Project].

Побачити мистецьку експозицію можна буде до 3 грудня 2010 року у Львівському Палаці мистецтв.

Ольга Швед, Львів

Фото Ореста Калиняка